Malatya 2. Ordu Bölge Bando Komutanlığı Darende'de konser verdi

Malatya'nın Darende ilçesinde, 2. Ordu Bölge Bando Komutanlığı tarafından öğrencilere ve vatandaşlara konser verildi.



Darende Kaymakamlığı koordinesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen konsere öğrenciler, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.



"Vatanın Sesi, Milletin Gururu" temasıyla düzenlenen programda bando ekibi, Türk müziğinin sevilen eserleri ile marşlardan oluşan repertuvarını seslendirdi.





Katılımcılar, konser boyunca eserlere eşlik ederek keyifli anlar yaşadı.



Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, askeri bando tarafından icra edilen eserler büyük beğeni topladı.





Program sonunda vatandaşlar ve öğrenciler, bando ekibini alkışlarla tebrik etti.



