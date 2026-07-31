Kale Kaymakamı İsmail Hakkı Batı yaz Kur'an kurslarını ziyaret etti

Malatya'da Kale Kaymakamı İsmail Hakkı Batı, İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen yaz Kur’an kurslarını ziyaret ederek öğrenciler ve kurs görevlileriyle bir araya geldi.



Ziyarette öğrencilerle ilgilenen Batı, kurslarda yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.



Batı, kursların çocukların manevi ve kişisel gelişimlerine önemli katkılar sunduğunu belirterek, yaz tatilini en güzel şekilde değerlendiren öğrencileri tebrik ederek başarılar diledi.



Gelecek nesillerin milli ve manevi değerlerle yetişmesinde yaz Kur'an kurslarının önemli bir görev ütslendiğini ifade eden Batı, özverili çalışmalarından dolayı kurs görevlilerine teşekkür etti.

