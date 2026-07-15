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        Kale'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi

        Malatya'nın Kale ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli anma etkinlikleri gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2026 - 22:27 Güncelleme:
        Kale'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi

        Malatya'nın Kale ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli anma etkinlikleri gerçekleştirildi.

        Kale Kaymakamlığı koordinasyonunda düzenlenen program kapsamında hazırlanan Türk bayrakları, magnetler ve broşürler, emniyet ve jandarma ekiplerince uygulama noktalarında ile Milli Birlik Yürüyüşü öncesinde vatandaşlara dağıtıldı.

        Kale Merkez Camisi'nde öğle namazı öncesinde şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu, hatim duası yapıldı.

        Etkinlikler kapsamında saat 20.20'de Kale Merkez Camisi önünden başlayan "15 Temmuz Milli Birlik Yürüyüşü", Kale Belediye Başkanlığı Meydanı'nda sona erdi.

        Buradaki program, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

        Kale Kaymakamı İsmail Hakkı Batı, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un millet iradesinin, vatan sevgisinin ve demokrasiye bağlılığının tüm dünyaya gösterildiği tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

        Batı, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli mücadele kahramanlarını, 15 Temmuz'da şehit olan 251 vatandaşı ve tüm şehitleri rahmetle andıklarını, gazilere de minnet duyduklarını ifade etti.

        Program, 15 Temmuz'u anlatan sinevizyon gösterisinin ardından sona erdi.

        Etkinliğe, Kale Belediye Başkanı İhsan Özbay, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muhammed Nurullah Çolak, İlçe Emniyet Amiri Murat Yıldırım, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri, gaziler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

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