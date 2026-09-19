Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Kale'de Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

        Kale'de Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

        Malatya'nın Kale ilçesinde, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2026 - 22:24 Güncelleme:
        Kale'de Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

        Malatya'nın Kale ilçesinde, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kale Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

        Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Jandarma Astsubay Çavuş Mert Zeki Deniz yaptı.

        Kaymakam İsmail Hakkı Batı, gaziler ve katılımcıları kaymakamlıkta ağırladı.

        Törene, Kale Belediye Başkanı İhsan Özbay, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trabzonspor, Galatasaray'ı 4 golle yıktı!
        Trabzonspor, Galatasaray'ı 4 golle yıktı!
        Trabzonspor'da Salah resitali!
        Trabzonspor'da Salah resitali!
        Trabzonspor'dan G.Saray'a 'kedi' göndermesi!
        Trabzonspor'dan G.Saray'a 'kedi' göndermesi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD takvimi belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD takvimi belli oldu
        Büyükçekmece'de toprak kayması
        Büyükçekmece'de toprak kayması
        Kozinoğlu soruşturmasında yeni ifade detayları
        Kozinoğlu soruşturmasında yeni ifade detayları
        İstanbul’da fuhuş operasyonu
        İstanbul’da fuhuş operasyonu
        Fon soruşturmasında 5 yeni gözaltı
        Fon soruşturmasında 5 yeni gözaltı
        Kurtulmuş’tan dil hassasiyeti çağrısı
        Kurtulmuş’tan dil hassasiyeti çağrısı
        Fatih’teki döviz ofisi saldırısında 6 tutuklama
        Fatih’teki döviz ofisi saldırısında 6 tutuklama
        Köpekleri ezip yoluna devam etti
        Köpekleri ezip yoluna devam etti
        Destek Holding'in patronunun ifadesi ortaya çıktı
        Destek Holding'in patronunun ifadesi ortaya çıktı
        "Şampiyonluğa inanıyoruz"
        "Şampiyonluğa inanıyoruz"
        Kozinoğlu’nun koğuş arkadaşlarının görüntüleri
        Kozinoğlu’nun koğuş arkadaşlarının görüntüleri
        Bakan Tekin'den öğretmenlere önlük şartıyla ilgili açıklama
        Bakan Tekin'den öğretmenlere önlük şartıyla ilgili açıklama
        Piknik tüplü vahşet! İkizleri bekliyormuş
        Piknik tüplü vahşet! İkizleri bekliyormuş
        Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Metrekareye 100 kg yağış düştü! Rize’de yağmur sele döndü
        Metrekareye 100 kg yağış düştü! Rize’de yağmur sele döndü
        Beşiktaş'ın rakibi Amedspor!
        Beşiktaş'ın rakibi Amedspor!
        Fenerbahçe'nin konuğu Eyüpspor!
        Fenerbahçe'nin konuğu Eyüpspor!

        Benzer Haberler

        Sağlıklı Çocuk Festivali'nin ikinci durağı Malatya oldu
        Sağlıklı Çocuk Festivali'nin ikinci durağı Malatya oldu
        Malatya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Malatya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Malatya'da iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin 5 zanlı tutuklandı
        Malatya'da iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin 5 zanlı tutuklandı
        Malatya'da kuyumcudan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
        Malatya'da kuyumcudan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
        Malatya'da iki otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı
        Malatya'da iki otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı
        Malatya'da motosikletiyle akrobatik hareketler yapan sürücüye para cezası
        Malatya'da motosikletiyle akrobatik hareketler yapan sürücüye para cezası