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        Karakaya Barajı çevresindeki yerleşim yerleri yeniden su altında kaldı

        Türkiye'nin en büyük barajlarından Karakaya Barajı'nın çevresindeki bazı yerleşim yerleri, bu yıl etkili olan yağışların ardından yeniden su altında kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2026 - 11:36 Güncelleme:
        Karakaya Barajı çevresindeki yerleşim yerleri yeniden su altında kaldı

        Türkiye'nin en büyük barajlarından Karakaya Barajı'nın çevresindeki bazı yerleşim yerleri, bu yıl etkili olan yağışların ardından yeniden su altında kaldı.

        Su havzası Diyarbakır, Elazığ ve Malatya'ya kadar uzanan barajın Malatya kesiminde, yağışlar nedeniyle kıyıdaki bazı yerleşim alanları, tarım arazileri ve kara yolları suyla kaplandı.


        Barajın su seviyesinin yükselmesiyle Battalgazi ilçesine bağlı Boran Mahallesi'ndeki tarihi "Yalnız Minare"nin bir bölümü de su altında kaldı.


        Bölgede su altında kalan kayısı bahçeleri, kara yolları ve yerleşim alanları, dronla görüntülendi.

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