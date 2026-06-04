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        KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler, Malatya Valisi Yavuz'u ziyaret etti

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Malatya Valisi Seddar Yavuz'u ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 13:51 Güncelleme:
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        KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler, Malatya Valisi Yavuz'u ziyaret etti

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Malatya Valisi Seddar Yavuz'u ziyaret etti.

        Ziyarette konuşan Öztürkler, Malatya'da bir dizi temaslarda bulunup konferanslara katılarak Kıbrıs milli davasını anlatmaya çalışacaklarını söyledi.

        Malatya'da çok güzel bir misafirperverlikle karşı karşıya olduklarını dile getiren Öztürkler, Vali Yavuz'a ve tüm yetkililere teşekkür etti.

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti'nin sarsılmaz ve kopmaz bağları olduğunu vurgulayan Öztürkler, şunları kaydetti:

        "Bizler birlikte gülmeyi, birlikte ağlamayı, birlikte bir bütün olmayı başaran bir noktadayız. Kıbrıs Türk halkı çok ciddi acılar ve sıkıntılar çekmiştir. Ama her zaman yanında dağ gibi duran bir ana vatanı Türkiye Cumhuriyeti vardır. Ben buradan Türkiye Cumhuriyeti'mizin değerli Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'a ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'mız Sayın Numan Kurtulmuş'a da çok teşekkür etmek istiyorum. Kıbrıs Türk halkına çok ciddi destekleri vardır. Bu destekleri artarak devam etmektedir. 1974 yılında Mehmetçik ve Mücahit'in mücadelesi sonucunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde biz gururla, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağını ve Türkiye Cumhuriyeti bayrağını dalgalandırmaya devam ediyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bu bayraklar ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörlüğü ile yine Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve güvenlik kuvvetlerinin de garantörlüğü ile varlığı ile devam edecektir."

        Vali Yavuz da KKTC Meclis Başkanı'nı Malatya'da ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu söyledi.

        Yavuz, şöyle konuştu:

        "Kıbrıs davası Kıbrıs Türkü'nün olduğu kadar hepimizin davasıdır. Türk kardeşlerimizin huzur ve barış içerisinde yaşaması için devlet olarak bugüne kadar gereken ne varsa yaptık. Bundan sonra da yapmaya elbette devam edeceğiz. Dolasıyla Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığı, huzuru ve refahı bizim huzurumuz ve refahımızdır diye dış politikamızın temel nirengi noktalarından biri olarak hep kabul edilmiştir ve böyle olacaktır."



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