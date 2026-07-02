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        Malatya Çarşısı'nda iki ay içinde 1200 iş yerinin daha teslim edilmesi planlanıyor

        Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yeniden inşa edilen kent merkezindeki çarşıda, iki ay içinde yaklaşık 1200 iş yerinin daha hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 14:17 Güncelleme:
        Malatya Çarşısı'nda iki ay içinde 1200 iş yerinin daha teslim edilmesi planlanıyor

        Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yeniden inşa edilen kent merkezindeki çarşıda, iki ay içinde yaklaşık 1200 iş yerinin daha hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

        Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Bakırcılar Çarşısı'nda yapımı süren çalışmaları inceleyerek Emlak Konut yetkililerinden süreç hakkında bilgi aldı.

        İncelemenin ardından açıklama yapan Taşkın, çarşı merkezindeki çalışmaları yakından takip ettiklerini belirterek, Yeni Cami ile Akpınar arasındaki bölümün teslim edilmesinin ardından Yeni Cami ile Emeksiz Caddesi arasındaki kısmın da kısa sürede tamamlanmasını beklediklerini ifade etti.

        Konteynerlerin kaldırılmasıyla birlikte kiracı esnafın iş yeri ihtiyacının gündeme geldiğini dile getiren Taşkın, inşaatların planlanan takvim doğrultusunda ilerlemesinin önem taşıdığını kaydetti.

        Saray Mahallesi'nde yapımı süren yaklaşık 400 iş yerinin ağustos sonu ile eylül başı arasında hak sahiplerine teslim edilmesinin planlandığını aktaran Taşkın, "Bugün inceleme yaptığımız Yeni Cami ile Emeksiz arasındaki bölgede ise aldığımız bilgiye göre ağustos ayı sonu itibarıyla yaklaşık 800 iş yeri daha kullanıma açılacak. Böylece önümüzdeki iki aylık süreçte yaklaşık 1200 yeni iş yerinin piyasaya kazandırılmasını bekliyoruz." dedi.

        İş yeri arzındaki artışın kiralık iş yeri piyasasına da olumlu yansıyacağını belirten Taşkın, "Arz arttıkça kiraların da daha makul seviyelere geleceğini düşünüyoruz. Hem esnafımızın hem de iş yeri sahiplerinin makul bir noktada buluşacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Taşkın, çarşı merkezindeki diğer etaplarda da çalışmaların sürdüğünü, Hükümet Konağı arkası ile Sancaktar bölgesindeki inşaatların sonbaharda tamamlanarak teslim edilmesinin hedeflendiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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