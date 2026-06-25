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        Malatya, Elazığ ve Tunceli'de 12 bin kişiye aşure ikram edilecek

        Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, Malatya, Elazığ ve Tunceli'de toplam 12 bin kişiye aşure ikramında bulunulacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 13:51 Güncelleme:
        Malatya, Elazığ ve Tunceli'de 12 bin kişiye aşure ikram edilecek

        Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, Malatya, Elazığ ve Tunceli’de toplam 12 bin kişiye aşure ikramında bulunulacak.

        Malatya 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi önünde kurulan iki stantta, Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü personelince vatandaşlara aşure dağıtıldı.

        Burada konuşan Malatya Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bacanlı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünün muharrem ayı dolayısıyla tüm illerde aşure ikram ettiğini söyledi.

        Aşure ikramının, Vakıflar Genel Müdürlüğünün vakfiyelerinde yer alan hayır şartlarından biri olduğunu belirten Bacanlı, Malatya’da iki farklı noktada vatandaşlara aşure dağıttıklarını ifade etti.

        Bacanlı, "Bugün Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi önü ile Malatya 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi önünde vatandaşlarımıza aşure ikramında bulunuyoruz. Malatya'da bugün 3 bin kişilik aşure ikram ettik. Yarın da Kernek Karagözlüler Camisi'nde 3 bin kişilik aşure dağıtacağız." dedi.

        Elazığ ve Tunceli’de de aşure ikramında bulunduklarını aktaran Bacanlı, bugün ve yarın 3 ilde toplam 12 bin kişiye aşure dağıtılacağını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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