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        Malatya Kültür Yolu Festivali 672 bin ziyaretçiyi ağırladı

        Malatya'da bu yıl ikincisi düzenlenen Kültür Yolu Festivali, 672 bin ziyaretçiyi ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2026 - 16:47 Güncelleme:
        Malatya Kültür Yolu Festivali 672 bin ziyaretçiyi ağırladı

        Malatya'da bu yıl ikincisi düzenlenen Kültür Yolu Festivali, 672 bin ziyaretçiyi ağırladı.

        Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, bu yıl festival kapsamında gerçekleştirilen konser ve çeşitli etkinliklere vatandaşların yoğun ilgisi olduğunu kaydetti.

        Yavuz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

        "8-16 Ağustos tarihleri arasında Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından düzenlenen, Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemiz koordinasyonunda gerçekleşen Kültür Yolu Festivali kapsamında, konserlerimize yaklaşık 600 bin, gastronomi dünyası etkinliklerimize ise 72 bin kişi katıldı. Festivalimizi huzur ve güven içerisinde, herhangi bir asayiş olayı yaşanmadan tamamladık."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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