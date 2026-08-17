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        Malatya'da 4 kilo 875 gram metamfetamin ele geçirildi

        Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 875 gram sıvı ve toz metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2026 - 14:37 Güncelleme:
        Malatya'da 4 kilo 875 gram metamfetamin ele geçirildi

        Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 875 gram sıvı ve toz metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu imal eden ve satanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, 2 ikamet ve üst aramasında, 2 kilo 55 gram metamfetamin, 2 kilo 820 gram sıvı metamfetamin ve 600 gram kimyasal sıvı ele geçirdi, 2 şüpheliyi yakaladı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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