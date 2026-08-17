Malatya'da 4 kilo 875 gram metamfetamin ele geçirildi

Ekipler, 2 ikamet ve üst aramasında, 2 kilo 55 gram metamfetamin, 2 kilo 820 gram sıvı metamfetamin ve 600 gram kimyasal sıvı ele geçirdi, 2 şüpheliyi yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu imal eden ve satanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

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