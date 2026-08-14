Malatya Kültür Yolu Festivali sürüyor

Malatya Kültür Yolu Festivali, "Etnospor", "Tespih Atölyesi" ve "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri" sergisi gibi spor ve sanatsal etkinliklerle devam ediyor.

100. Yıl Kent Parkı'ndaki Çocuk Köyü'nde gerçekleştirilen Etnospor etkinlikleri, spor ve oyun kültürünü çocuklarla buluşturdu.

Mobil etkinlik platformu EtnoTır kapsamında oluşturulan deneyim alanlarında çocuklar, okçuluk ve mas güreşini yakından tanıma fırsatı bulurken, mangala ile gibi oyunları da deneyimledi.

Program kapsamında ebru ve ıhlamur baskı gibi geleneksel el sanatları atölyelerine de katılan çocuklar, üretim süreçlerine dahil olarak farklı sanat dallarını uygulamalı biçimde tanıdı.

REKLAM

Spor, oyun ve el sanatlarını aynı alanda bir araya getiren Etnospor, kültürel değerleri çocukların doğrudan katılım sağlayabildiği bir deneyime dönüştürdü.

Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Tespih Atölyesi'nde ise ziyaretçiler tespih yapımının ince işçiliğiyle buluştu.

Kehribar, akik, firuze, lapis ve oniks gibi minerallerin yanı sıra kemik, boynuz, inci, sedef ve farklı ağaç türlerinin kullanıldığı tespih yapımında malzeme seçiminin ve taneler arasındaki uyumun önemi ele alındı.

İmame, nişane ve püskül gibi bölümleriyle şekillenen tespihlerin oyma ve kakma süslemelerle kazandığı estetik değer de ziyaretçilere aktarıldı.

REKLAM

Arslantepe Karşılama Merkezi'nde festival kapsamında ziyarete açılan "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri" sergisi de ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürdü.

İstanbul Türbeler Müzesi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Bursa, Edirne ve Manisa müzeleri, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı ile İstanbul Arkeoloji Müzeleri koleksiyonlarından seçilen 37 eserin yer aldığı sergide Kabe örtüleri, Hz. Muhammed'e ait kutsal emanetler, Sakal-ı Şerif ve muhafazası, Kur'an-ı Kerim nüshaları, Surre Kesesi, Kabe Anahtarı Kesesi, Kıblenüma, Usturlap ve Rubu Tahtası ile Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman dönemlerine ait sikkeler ziyaretçilerle buluştu.