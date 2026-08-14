Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Malatya Kültür Yolu Festivali sürüyor

        Malatya Kültür Yolu Festivali sürüyor

        Malatya Kültür Yolu Festivali, "Etnospor", "Tespih Atölyesi" ve "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri" sergisi gibi spor ve sanatsal etkinliklerle devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 13:55 Güncelleme:
        Malatya Kültür Yolu Festivali sürüyor

        Malatya Kültür Yolu Festivali, "Etnospor", "Tespih Atölyesi" ve "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri" sergisi gibi spor ve sanatsal etkinliklerle devam ediyor.

        100. Yıl Kent Parkı'ndaki Çocuk Köyü'nde gerçekleştirilen Etnospor etkinlikleri, spor ve oyun kültürünü çocuklarla buluşturdu.

        Mobil etkinlik platformu EtnoTır kapsamında oluşturulan deneyim alanlarında çocuklar, okçuluk ve mas güreşini yakından tanıma fırsatı bulurken, mangala ile gibi oyunları da deneyimledi.

        Program kapsamında ebru ve ıhlamur baskı gibi geleneksel el sanatları atölyelerine de katılan çocuklar, üretim süreçlerine dahil olarak farklı sanat dallarını uygulamalı biçimde tanıdı.

        REKLAM

        Spor, oyun ve el sanatlarını aynı alanda bir araya getiren Etnospor, kültürel değerleri çocukların doğrudan katılım sağlayabildiği bir deneyime dönüştürdü.

        Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Tespih Atölyesi'nde ise ziyaretçiler tespih yapımının ince işçiliğiyle buluştu.

        Kehribar, akik, firuze, lapis ve oniks gibi minerallerin yanı sıra kemik, boynuz, inci, sedef ve farklı ağaç türlerinin kullanıldığı tespih yapımında malzeme seçiminin ve taneler arasındaki uyumun önemi ele alındı.

        İmame, nişane ve püskül gibi bölümleriyle şekillenen tespihlerin oyma ve kakma süslemelerle kazandığı estetik değer de ziyaretçilere aktarıldı.

        REKLAM

        Arslantepe Karşılama Merkezi'nde festival kapsamında ziyarete açılan "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri" sergisi de ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürdü.

        İstanbul Türbeler Müzesi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Bursa, Edirne ve Manisa müzeleri, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı ile İstanbul Arkeoloji Müzeleri koleksiyonlarından seçilen 37 eserin yer aldığı sergide Kabe örtüleri, Hz. Muhammed'e ait kutsal emanetler, Sakal-ı Şerif ve muhafazası, Kur'an-ı Kerim nüshaları, Surre Kesesi, Kabe Anahtarı Kesesi, Kıblenüma, Usturlap ve Rubu Tahtası ile Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman dönemlerine ait sikkeler ziyaretçilerle buluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Gürlek: 2026 yılında iade edilenlerin sayısı 245’e ulaştı
        Bakan Gürlek: 2026 yılında iade edilenlerin sayısı 245’e ulaştı
        Motorin fiyatları neden benzinden daha hızlı yükseliyor?
        Motorin fiyatları neden benzinden daha hızlı yükseliyor?
        25. kuruluş yıl dönümü makalesi
        25. kuruluş yıl dönümü makalesi
        25 yıl vurulan damga
        25 yıl vurulan damga
        Hafta sonu serin hava ve yağış bekleniyor
        Hafta sonu serin hava ve yağış bekleniyor
        TFF'den yabancı VAR açıklaması!
        TFF'den yabancı VAR açıklaması!
        Alevler garaja sıçradı, kardeşini alıp kaçtı!
        Alevler garaja sıçradı, kardeşini alıp kaçtı!
        Lucas Torreira şoku! Ayrılmak istiyor
        Lucas Torreira şoku! Ayrılmak istiyor
        Duvarın içinden servet çıktı
        Duvarın içinden servet çıktı
        Feci kazada Medine öğretmen acısı!
        Feci kazada Medine öğretmen acısı!
        Korumalarını siper etti
        Korumalarını siper etti
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Tarık Mengüç hastanelik oldu
        Tarık Mengüç hastanelik oldu
        Hafta sonunu tatile çeviren 2 günlük rotalar!
        Hafta sonunu tatile çeviren 2 günlük rotalar!
        Nilda'nın katilinden dehşet sözler!
        Nilda'nın katilinden dehşet sözler!
        Plajda dans neşesi
        Plajda dans neşesi
        Ronaldo imajını değiştirdi
        Ronaldo imajını değiştirdi
        F.Bahçe ayrılığı TFF'ye bildirdi!
        F.Bahçe ayrılığı TFF'ye bildirdi!
        Alihan Kuriş gizli bölmede yakalanmış
        Alihan Kuriş gizli bölmede yakalanmış
        Son şampiyon perdeyi açıyor!
        Son şampiyon perdeyi açıyor!

        Benzer Haberler

        Malatya'da 3 katlı metruk bina iş makinesiyle yıkıldı
        Malatya'da 3 katlı metruk bina iş makinesiyle yıkıldı
        Yeşilyurt Belediyesi'nden metruk yapılara kararlı müdahale
        Yeşilyurt Belediyesi'nden metruk yapılara kararlı müdahale
        Geleneksel oyunlar Malatya Kültür Yolu Festivali'nde
        Geleneksel oyunlar Malatya Kültür Yolu Festivali'nde
        Bozkurt, Sayfiye Mahallesi'nde temaslarda bulundu
        Bozkurt, Sayfiye Mahallesi'nde temaslarda bulundu
        Kafe işletmecisi silahlı saldırıda yaralandı
        Kafe işletmecisi silahlı saldırıda yaralandı
        Malatya'da kavurucu sıcak altında lavanta hasadı
        Malatya'da kavurucu sıcak altında lavanta hasadı