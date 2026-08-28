Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Malatya Uluslararası Güreş Turnuvası başladı

        Malatya Uluslararası Güreş Turnuvası başladı

        Malatya'da 15 ülkeden 1200 sporcunun katıldığı Malatya Uluslararası Güreş Turnuvası başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 16:58 Güncelleme:
        Malatya Uluslararası Güreş Turnuvası başladı

        Malatya'da 15 ülkeden 1200 sporcunun katıldığı Malatya Uluslararası Güreş Turnuvası başladı.

        Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Orduzu Spor Kompleksi'ndeki organizasyonun açılışında yaptığı konuşmada, böyle bir turnuvada bulunduğu için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

        Turnuvaya 15 ülkeden güreşçilerin katıldığını aktaran Akgül, "Federasyon olarak bu organizasyonu her şeyimizle destekledik. Seneye turnuvayı daha da büyütmek istiyoruz. Bu yıl 1200 sporcu ama seneye daha da büyütmek istiyoruz. Malatya'ya geleneksel bir güreş kazandırmanın derdindeyiz. Gelecek yıl şehrin dinamikleriyle 2. Malatya Uluslararası Güreş Turnuvası'nı yapmak istiyoruz. Katılan tüm sporculara başarılar diliyorum." diye konuştu.

        REKLAM

        Altyapıya emek harcadıklarını anlatan Akgül, şöyle devam etti:

        "Bir ay önce Ankara'da 10 bin çocuğu aynı anda yarıştırdık. Burası ikinci müsabakaları oldu, burada bir de yabancılarla güreşiyorlar. Yabancılarla maç yapmak çok değerli. Yabancılarla maç yaptıklarında öz güvenleri daha çok artıyor. Bu anlamda bu müsabakayı çok değerli buluyorum, bir maç bir aylık, iki aylık antrenmana bedel. Devletimizin verdiği destek bu çocuklar için."

        Taha Akgül, güreşi aile ve çocuklara sevdirmek istediklerini dile getirerek, "Nerede müsabaka varsa gitmeye çalışıyorum. Malatya'ya 2 ayda ikinci gelişim. Anadolu'yu, Güneydoğu'yu çok önemsiyorum. Ailelere ricam çocuklarını müsabakalarda yalnız bırakmasınlar, 8-9 yaşında çocukları güreşiyor, onlarla beraber müsabakalara gelsinler. Tribünde onlara destek versinler. Çünkü o çocuklar bu güreşi her zaman yapmayacaklar." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Türkiye’nin yanı sıra KKTC, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Gürcistan, Almanya, İran, İngiltere, Finlandiya, İsveç, Norveç, Irak, Rusya ve Tunus’tan sporcuların katıldığı turnuva, 3 gün sürecek.

        Açılış programına İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tolunay Başer, Gençlik ve Spor İl Müdürü Kayhan Ay, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        3 kardeşin sır ölümünde yeni bulgular!
        3 kardeşin sır ölümünde yeni bulgular!
        12 yaşındaki çocuğa rekor tazminat
        12 yaşındaki çocuğa rekor tazminat
        Bugün Ne Oldu? 28 Ağustos 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 28 Ağustos 2026 haberleri
        Taşla saldırdığı TIR şoförü, otomobili önüne katıp kaçtı!
        Taşla saldırdığı TIR şoförü, otomobili önüne katıp kaçtı!
        Tolga Akış tutuklandı
        Tolga Akış tutuklandı
        38 dosyadan aranıyordu! "Ponzi Mine" yakalandı!
        38 dosyadan aranıyordu! "Ponzi Mine" yakalandı!
        Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu
        Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu
        İETT otobüsü kaza yaptı
        İETT otobüsü kaza yaptı
        Trabzonspor'un rakipleri belli oldu
        Trabzonspor'un rakipleri belli oldu
        Sanayiye 250 milyar liralık finansman paketi
        Sanayiye 250 milyar liralık finansman paketi
        MEB açıkladı! Uyum sürecinde velilere idari izin
        MEB açıkladı! Uyum sürecinde velilere idari izin
        Nepal'de peş peşe felaketler: Can kaybı yükseliyor!
        Nepal'de peş peşe felaketler: Can kaybı yükseliyor!
        Oppong F.Bahçe için İstanbul'a geldi!
        Oppong F.Bahçe için İstanbul'a geldi!
        "Bosna kasabı" Mladic'in kanlı geçmişi
        "Bosna kasabı" Mladic'in kanlı geçmişi
        "Bosna kasabı" Mladic'e üst düzey devlet töreni
        "Bosna kasabı" Mladic'e üst düzey devlet töreni
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Makarna sevenler dikkat!
        Makarna sevenler dikkat!
        "Adnan'ı Kenan, beni Serenay oynasın"
        "Adnan'ı Kenan, beni Serenay oynasın"
        Roma Oosterwolde'den vazgeçti!
        Roma Oosterwolde'den vazgeçti!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Düğünde davetliler arasındaki kavga kamerada; 6 yaralı
        Düğünde davetliler arasındaki kavga kamerada; 6 yaralı
        Malatya temsilcisinden gövde gösterisi: 6 yeni imza
        Malatya temsilcisinden gövde gösterisi: 6 yeni imza
        Darende'de şehitler için mevlit okutuldu
        Darende'de şehitler için mevlit okutuldu
        Ölmeztoprak: "Malatya'mızın gücü üretim ve emekle daha da büyüyor" Milletve...
        Ölmeztoprak: "Malatya'mızın gücü üretim ve emekle daha da büyüyor" Milletve...
        73. Zengibar Karakucak Festivali coşkuyla başladı
        73. Zengibar Karakucak Festivali coşkuyla başladı
        Malatya'da düğün salonunda kavga: 4 yaralı
        Malatya'da düğün salonunda kavga: 4 yaralı