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        Malatya'da 2 cinayet hükümlüsü yakalandı

        Malatya'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 cinayet hükümlüsü jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 08:36 Güncelleme:
        Malatya'da 2 cinayet hükümlüsü yakalandı

        Malatya'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 cinayet hükümlüsü jandarma ekiplerince yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timi'nce (JASAT) çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda Yeşilyurt ilçesine bağlı Gözene Mahallesi'ndeki 8 adrese operasyon düzenleyen JASAT, "kasten öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş 35 yıl hapis cezası bulunan C.A. ile aynı suçtan 25 yıl hapis cezası bulunan M.A'yı yakaladı.

        Operasyonda, 4 ruhsatsız tabanca, 5 şarjör, 2 ruhsatsız av tüfeği, 522 adet fişek, 1 tabanca dönüşümünde kullanılan tetik tertibatı ve namlu, 10 gram esrar ele geçirildi.

        Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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