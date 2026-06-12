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        Malatya'da Hacı Hüseyin Kölük Camisi ibadete açıldı

        Malatya'da hayırsever iş adamı tarafından yaptırılan Hacı Hüseyin Kölük Camisi törenle ibadete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 15:35 Güncelleme:
        Malatya'da Hacı Hüseyin Kölük Camisi ibadete açıldı

        Malatya'da hayırsever iş adamı tarafından yaptırılan Hacı Hüseyin Kölük Camisi törenle ibadete açıldı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duaların ardından konuşan Vali Seddar Yavuz, merhum Hacı Hüseyin Kölük’ün adını yaşatan caminin açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Caminin hayırlı olmasını temenni eden Yavuz, "Memleketine olan vefasını anlamlı bir eserle taçlandıran kıymetli hemşerimiz İbrahim Kölük’ü gönülden tebrik ediyor, merhum Hacı Hüseyin Kölük’e Allah’tan rahmet diliyorum. Hayırsever vatandaşlarımızın şehrimize kazandırdığı her eser, birlik ve beraberliğimizin en güzel göstergelerinden biridir." ifadelerini kullandı.

        Edilen duanın ardından açılış kurdelesi kesildi.

        Yavuz ve beraberindeki protokol üyeleri camide incelemelerde bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi.

        Açılış programına, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Vali Yardımcısı Ahmet Korkmaz, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, İl Müftüsü Ramazan Dolu, hayırsever iş insanı İbrahim Kölük ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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