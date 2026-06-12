Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Malatya'da LGS hazırlıkları tamamlandı

        Malatya'da LGS hazırlıkları tamamlandı

        Malatya Valiliği, yarın 2 oturum halinde gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) kentte 10 bin 109'u öğrencinin katılım için başvurduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 11:38 Güncelleme:
        Malatya'da LGS hazırlıkları tamamlandı

        Malatya Valiliği, yarın 2 oturum halinde gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) kentte 10 bin 109’u öğrencinin katılım için başvurduğunu bildirdi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent genelinde 8. sınıfı tamamlayan 11 bin 342 öğrenciden 10 bin 109’u sınava katılmak üzere başvuruda bulundu. Sınav, kentte 42 okulda, 615 sınav salonunda yapılacak, sürecin sağlıklı şekilde yürütülmesi için 1371 öğretmen görevlendirildi.

        Valilik koordinesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde sınav güvenliği, öğrenci ulaşımı ve sınav ortamının huzurlu bir şekilde sağlanmasına yönelik tüm hazırlıklar tamamlandı.

        Sınava girecek öğrencilere başarı dilenen açıklamada, sınavın öğrenciler, aileleri ve şehir için hayırlı sonuçlar getirmesi temenni edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Bakan Gürlek duyurdu: Beyaz et sektörüne soruşturma
        Bakan Gürlek duyurdu: Beyaz et sektörüne soruşturma
        Borsada barış coşkusu
        Borsada barış coşkusu
        FIFA hakeminin İngilizcesi alay konusu oldu!
        FIFA hakeminin İngilizcesi alay konusu oldu!
        Hababam Sınıfı bankacı oluyor
        Hababam Sınıfı bankacı oluyor
        Transfere Dünya Kupası arası!
        Transfere Dünya Kupası arası!
        Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 9 tutuklama
        Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 9 tutuklama
        Dünya Kupası'na Shakira damgası
        Dünya Kupası'na Shakira damgası
        Axios yazdı: ABD-İran anlaşmasında neler var?
        Axios yazdı: ABD-İran anlaşmasında neler var?
        Yemek cinayetle bitti! Karı koca tutuklandı!
        Yemek cinayetle bitti! Karı koca tutuklandı!
        LGS’de yeni dönem: Yapay zekâlı, güvenlik ve beslenme paketi uygulaması
        LGS’de yeni dönem: Yapay zekâlı, güvenlik ve beslenme paketi uygulaması
        Silivri Belediyesi'ne operasyon: 17 gözaltı
        Silivri Belediyesi'ne operasyon: 17 gözaltı
        Dünya Kupası'nın gerçek kaybedeni kim?
        Dünya Kupası'nın gerçek kaybedeni kim?
        İstanbul'da anaokulunun sahibi kadın müdürü vurdu!
        İstanbul'da anaokulunun sahibi kadın müdürü vurdu!
        Para piyasası fonlarına ilgi sürecek
        Para piyasası fonlarına ilgi sürecek
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Aile tatili
        Aile tatili
        231 yıldır aranan hazine: Oak Adasındaki çukurda gerçekten ne var?
        231 yıldır aranan hazine: Oak Adasındaki çukurda gerçekten ne var?
        Irmak öğretmenin ölümünde müdürün ifadesi alındı
        Irmak öğretmenin ölümünde müdürün ifadesi alındı
        Dünya Kupası ev sahibi şehirlere ne kadar yük oluyor?
        Dünya Kupası ev sahibi şehirlere ne kadar yük oluyor?

        Benzer Haberler

        Akçadağ'ın yol ağı güçleniyor
        Akçadağ'ın yol ağı güçleniyor
        Malatya'nın teknoloji üssünden ekonomiye 14 yılda 2,6 milyar liralık katkı
        Malatya'nın teknoloji üssünden ekonomiye 14 yılda 2,6 milyar liralık katkı
        Meşe mantarının kilosu 500 ile bin TL arasında alıcı buluyor
        Meşe mantarının kilosu 500 ile bin TL arasında alıcı buluyor
        Malatya'da Doğanşehir Fen Lisesi'nden A Milli Futbol Takımı'na destek
        Malatya'da Doğanşehir Fen Lisesi'nden A Milli Futbol Takımı'na destek
        Yönetici liderlik eğitim programında yapay zeka ele alındı
        Yönetici liderlik eğitim programında yapay zeka ele alındı
        Darende'de 68 mahallede haşereyle mücadele aralıksız sürüyor
        Darende'de 68 mahallede haşereyle mücadele aralıksız sürüyor