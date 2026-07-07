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        Malatya'da 3 FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2026 - 17:42 Güncelleme:
        Malatya'da 3 FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.


        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, FETÖ içerisinde faaliyet yürüten ve üyelikten haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda ekipler, hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.F.Ç ile 6 yıl 3'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.K. ve H.A'yı yakaladı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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