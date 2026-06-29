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        Malatya'da 3 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı olaya ilişkin davada 2 sanığa hapis cezası

        Malatya'da aile içi anlaşmazlık sonucu çıkan silahlı kavgada 3 kişinin öldürülmesine ve 2 kişinin yaralanmasına ilişkin davada yargılanan 2 sanığa hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 17:20 Güncelleme:
        Malatya'da 3 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı olaya ilişkin davada 2 sanığa hapis cezası

        Malatya'da aile içi anlaşmazlık sonucu çıkan silahlı kavgada 3 kişinin öldürülmesine ve 2 kişinin yaralanmasına ilişkin davada yargılanan 2 sanığa hapis cezası verildi.

        Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Murat B, tutuksuz yargılanan B.B. ile müştekiler M.A.B, N.B, D.B, T.B. ve T.Y, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

        Salonda, mahkemeye müşteki tarafın avukatlarınca sunulan 47 saniyelik görüntü izletildi.

        Tüm taraflara görüntülere ilişkin söyleyecek bir şeyleri olup olmadığını soran mahkeme heyeti, daha sonra tanık Ümit B'yi dinledi.

        Ümit B, mahkeme heyetinin Birsen B'nin Murat B. için "Murat, vursun ben paşa paşa bakarım" deyip demediği ve kendisinin bunu duyup duymadığı yönündeki soru üzerine böyle bir şeyin söz konusu olmadığını söyledi.

        Duruşma savcısı, sanık Murat B'nin "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından, sanık B.B'nin de "cinayete yardım etme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

        Murat B'nin babası M.A.B. ile N.B, D.B, T.B. ve T.Y. ise iki sanıktan da şikayetçi olduklarını ve cezalandırılmasını istediklerini söyledi.

        Sanık Murat B, eşi Birsen B'nin neden suçlandığını anlamadığını, pişman olduğunu ve af dilediğini ifade ederek beraatini istedi.

        Birsen B. ise kendisinin haksız yere suçlandığını belirterek beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, aranın ardından sanık Murat B'yi, annesi Gülhan B'yi öldürmekten üst soya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Şeref Çay'ı kasten öldürme suçundan müebbet hapis ve Abdullah Çay'ı kasten öldürme suçundan müebbet hapisle cezalandırdı.

        Mahkeme heyeti, Murat B'ye iyi hal ve takdir indirimi uygulamadı.


        Mahkeme, sanık Murat B'yi Remziye Çay ve Kadriye Çay'ı nitelikli öldürmeye teşebbüs suçundan 15'er yıl hapis cezasına çarptırdı.

        Sanık Birsen B. ise üst soya karşı kasten öldürmeye yardım etme suçundan önce 16 yıl hapis cezası verdi, daha sonra tahrik ve iyi hal indirimi uygulayarak 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

        Mahkeme heyeti, sanık Birsen B'nin SEGBİS ile bağlandığı mahkeme salonunda tutuklanmasına karar verdi.

        - Olay

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Karagöz Caddesi'ndeki iş yerinde 30 Temmuz 2024'te aile içi anlaşmazlık nedeniyle çıkan silahlı kavgada Murat B, annesi Gülhan B. ile akrabaları Şeref ve Abdullah Çay'ı öldürmüş, Kadriye Çay ile Remziye Çay’ı yaralamıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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