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        Malatya'da 3 kişinin öldürülmesine, 2 kişinin yaralanmasına ilişkin 2 sanığın yargılanmasına devam edildi

        Malatya'da aile içi anlaşmazlık sonucu çıkan silahlı kavgada 3 kişinin öldürülmesine ve 2 kişinin yaralanmasına ilişkin 2 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 17:10 Güncelleme:
        Malatya'da 3 kişinin öldürülmesine, 2 kişinin yaralanmasına ilişkin 2 sanığın yargılanmasına devam edildi

        Malatya'da aile içi anlaşmazlık sonucu çıkan silahlı kavgada 3 kişinin öldürülmesine ve 2 kişinin yaralanmasına ilişkin 2 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

        Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Murat B, tutuksuz yargılanan B.B. ile müştekiler M.A.B, N.B. ve T.B. ile taraf avukatları katıldı.

        Duruşma savcısı, sanık Murat B'nin "üst soy anneye karşı kasten öldürme", "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından, sanık B.B'nin de "cinayete yardım etme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

        Müşteki M.A.B, sanık B.B'nin "Sen git, anneni, babanı öldür, ben sana bakarım." dediğini duyduğunu öne sürdü.

        Müşteki T.B. de kardeşi Murat B'nin eşi olan tutuksuz sanık B.B'nin "Annen burada, gel öldür!" diyerek kardeşini yönlendirdiğini iddia etti.

        Müşteki avukatları, kaçma şüphesi gözetilerek sanık B.B'nin tutuklanmasını ve cinayete azmettirme suçundan yargılanmasını, Ü.B'nin tanık olarak dinlenmesini talep etti.

        Sanık Murat M. de savunmasında, "Tahliyemi talep ediyorum. Bugün annemin doğum günü, gerçek mağdurlardan af diliyorum." dedi.

        Sanık B.B. de suçlamaları kabul etmeyerek, kendisiyle ilgili adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasını istedi.

        Mahkeme heyeti, tanık olarak dinlenmek üzere Ü.B'nin zorla getirilmesine, savunma için ek süre verilmesine, N.B'nin elinde bulunan görüntüyü sunması için gelecek celseye kadar süre tanınmasına, B.B'nin tutuklanmasına ilişkin talebin kaçma riski bulunmaması nedeniyle reddine, hakkındaki adli kontrol hükümlerinin devamına karar vererek duruşmayı 29 Haziran'a erteledi.

        - Olay

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Karagöz Caddesi'ndeki iş yerinde aile içi anlaşmazlık nedeniyle çıkan silahlı kavgada Murat B, annesi Gülhan B. ile akrabaları Şeref ve Abdullah Çay'ı öldürmüş, K.Ç. ile R.Ç'yi yaralamıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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