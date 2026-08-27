Malatya'da 9. Uluslararası Altın Kayısı Açık Satranç Turnuvası sürüyor
Malatya'da 17 ülkeden sporcuların katıldığı 9. Uluslararası Altın Kayısı Açık Satranç Turnuvası devam ediyor.
Giriş: 27.08.2026 - 10:43 Güncelleme:
Malatya'da 17 ülkeden sporcuların katıldığı 9. Uluslararası Altın Kayısı Açık Satranç Turnuvası devam ediyor.
Sanat Merkezi Fuaye Salonu'nda düzenlenen turnuvada, 17 ülkeden 625 sporcu mücadele ediyor.
Turnuvada dereceye giren sporculara ödülleri takdim edilecek.
Müsabakalar, 29 Ağustos'da sona erecek.
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