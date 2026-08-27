Malatya'da silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
Giriş: 27.08.2026 - 10:28 Güncelleme:
Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
Tecde Mahallesi'nde iki grup arasında henüz öğrenilemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kavgada silahla yaralanan 4 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ