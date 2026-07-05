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        Malatya'da ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 4 kişi ağır yaralandı

        Malatya'nın Darende ilçesinde, ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 3'ü çocuk 4 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2026 - 13:02 Güncelleme:
        Malatya'da ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 4 kişi ağır yaralandı

        Malatya'nın Darende ilçesinde, ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 3'ü çocuk 4 kişi ağır yaralandı.

        Özgür Doğan idaresindeki 34 AAY 806 plakalı otomobil, Medişeyh mevkisinde yol kenarındaki ağaca çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü Doğan'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Ağır yaralanan Tuba Doğan (35), Elif Nur Doğan (12), Nisa Nur Doğan (7), Hira İkra Doğan (1) ile Ruken Kaçmen (18) ambulanslarla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan sürücünün eşi olduğu öğrenilen Tuba Doğan, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Ağır yaralılardan Kaçmen, hastanedeki ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavisinin yapılması için Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Malatya'daki hastaneye götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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