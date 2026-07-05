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        Malatya'da asidoz tanısı konulan hasta ambulans helikopterle sevk edildi

        Malatya'nın Darende ilçesinde asidoz (vücutta asit-baz dengesinin bozulmasıyla kanın pH seviyesinin normal aralık değerinin altına düşmesi) tanısı konulan 25 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle kent merkezindeki hastaneye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2026 - 11:09 Güncelleme:
        Malatya'da asidoz tanısı konulan hasta ambulans helikopterle sevk edildi

        Malatya'nın Darende ilçesinde asidoz (vücutta asit-baz dengesinin bozulmasıyla kanın pH seviyesinin normal aralık değerinin altına düşmesi) tanısı konulan 25 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle kent merkezindeki hastaneye sevk edildi.

        Evinde rahatsızlanan ve yakınları tarafından Darende Hulusi Devlet Hastanesi'ne getirilen 25 yaşındaki E.F.B'ye, yapılan kontrollerde asidoz tanısı konuldu.

        İlk müdahalesi Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'nde yapılan hastanın ileri tetkik ve tedavisinin Malatya'da sürdürülmesine karar verildi.

        İlk müdahalenin ardından hasta için 112 Komuta Merkezi'nden ambulans helikopter talep edildi.

        Hasta, ilçe stadına inen Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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