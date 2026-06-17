Malatya'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde çıkan kavgada av tüfeğiyle yaralanan kişi tedavi altına alındı.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde çıkan kavgada av tüfeğiyle yaralanan kişi tedavi altına alındı.
Tecde Mahallesi'nde M.G. ile Y.K.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği M.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan şüpheli Y.K.K, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Olayda kullanıldığı değerlendirilen av tüfeği ele geçirildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.