Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Malatya'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı

        Malatya'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde çıkan kavgada av tüfeğiyle yaralanan kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 18:21 Güncelleme:
        Malatya'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde çıkan kavgada av tüfeğiyle yaralanan kişi tedavi altına alındı.


        Tecde Mahallesi'nde M.G. ile Y.K.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        Kavgada av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği M.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye kaldırıldı.

        Olayın ardından kaçan şüpheli Y.K.K, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

        Olayda kullanıldığı değerlendirilen av tüfeği ele geçirildi.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Başkanı: İran'la mutabakat kısa süre içinde imzalanacak
        ABD Başkanı: İran'la mutabakat kısa süre içinde imzalanacak
        Dışişleri'nden AP raporuna tepki
        Dışişleri'nden AP raporuna tepki
        CHP'de il başkanları hakkında karar
        CHP'de il başkanları hakkında karar
        ABD'deki Halkbank davası düşürüldü
        ABD'deki Halkbank davası düşürüldü
        54 ilde tetikçi operasyonu
        54 ilde tetikçi operasyonu
        Delege imzalarını genel merkeze teslim eden CHP'li Emir: 20 Temmuz itibarıyla risk var
        Delege imzalarını genel merkeze teslim eden CHP'li Emir: 20 Temmuz itibarıyla risk var
        Öldüren kumpirde tazminat açıklandı!
        Öldüren kumpirde tazminat açıklandı!
        Çalışan sayısı da 20 bin düştü
        Çalışan sayısı da 20 bin düştü
        Galatasaray'ın yıldızı evlendi
        Galatasaray'ın yıldızı evlendi
        Thiel'in gizli tarikatında savaş oturumları!
        Thiel'in gizli tarikatında savaş oturumları!
        Beşiktaş'a Avrupa Ligi'nde dişli rakip!
        Beşiktaş'a Avrupa Ligi'nde dişli rakip!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        F.Bahçe'nin rakibi belli oldu!
        F.Bahçe'nin rakibi belli oldu!
        En uzun metro ringi tamamlandı
        En uzun metro ringi tamamlandı
        Japon bakandan Türk İHA mesajı
        Japon bakandan Türk İHA mesajı
        Sallai ve Nelsson'a Hull City takibi
        Sallai ve Nelsson'a Hull City takibi
        ABD ve İran'ın anlaştığı 14 madde sızdırıldı
        ABD ve İran'ın anlaştığı 14 madde sızdırıldı
        Ece İrtem'in ölümüyle gündeme gelmişti! Genç kayıplarda korkutan rakam
        Ece İrtem'in ölümüyle gündeme gelmişti! Genç kayıplarda korkutan rakam
        Messi, Dünya Kupası'nda tarihe geçti!
        Messi, Dünya Kupası'nda tarihe geçti!
        Kendi kendini temizleyebiliyor, tatilcileri bekliyor
        Kendi kendini temizleyebiliyor, tatilcileri bekliyor

        Benzer Haberler

        Yeni Malatya çarşısında kümelenme dönemi
        Yeni Malatya çarşısında kümelenme dönemi
        Başkan Er Doğanşehir'de deprem konutlarını inceledi
        Başkan Er Doğanşehir'de deprem konutlarını inceledi
        Pompalı tüfekle yaraladığı kişinin ardından polisle birlikte boş kartuş ara...
        Pompalı tüfekle yaraladığı kişinin ardından polisle birlikte boş kartuş ara...
        Büyükşehir Belediyesi 507 YKS öğrencisini sınava hazırladı
        Büyükşehir Belediyesi 507 YKS öğrencisini sınava hazırladı
        Malatya'da inşaattan düşen işçi yaralandı
        Malatya'da inşaattan düşen işçi yaralandı
        Battalgazi'de asfalt çalışmaları sürüyor
        Battalgazi'de asfalt çalışmaları sürüyor