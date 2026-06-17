Malatya'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde çıkan kavgada av tüfeğiyle yaralanan kişi tedavi altına alındı.





Tecde Mahallesi'nde M.G. ile Y.K.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.



Kavgada av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği M.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye kaldırıldı.



Olayın ardından kaçan şüpheli Y.K.K, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.



Olayda kullanıldığı değerlendirilen av tüfeği ele geçirildi.













