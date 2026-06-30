Malatya'da deprem konutlarının hak sahiplerine teslimine devam ediliyor

Malatya'nın Darende ilçesi Balaban Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 142 deprem konutunun hak sahiplerine teslimine başlandı.



Mahallede 142 konut ile 2 dükkandan oluşan ticaret merkezi, altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarıyla birlikte tamamlanarak teslim ediliyor.



Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) yapılan konutların teslim işlemleri, 29 Haziran-5 Temmuz'da yüklenici firma tarafından şantiye alanında gerçekleştiriliyor.



Anahtarlarını teslim alan hak sahipleri, yeni evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.



Balaban Mahallesi Muhtarı Hüseyin Gülseren, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm yetkililere teşekkür etti.



Hak sahiplerinden Ayşe Aslan da "Allah devletimizden razı olsun. Evler gerçekten de çok güzel olmuş." dedi.



Mehmet Kara ise yeni konutlarına kavuşmanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

