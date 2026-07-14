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        Malatya'da depremde 3 kişinin öldüğü Dağdeviren Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin davanın duruşması görüldü

        Malatya'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremde 3 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı Dağdeviren Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin 5 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 17:46 Güncelleme:
        Malatya'da depremde 3 kişinin öldüğü Dağdeviren Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin davanın duruşması görüldü

        Malatya'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremde 3 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı Dağdeviren Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin 5 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

        1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, taraf avukatları katıldı.

        Mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesi ve esas hakkında savunma için ek süre verilmesine karar vererek duruşmayı 22 Ekim'e erteledi.

        - Dava süreci

        Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Dağdeviren Apartmanı'nda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi yaralanmıştı. Şüpheliler A.T.Ü, A.T.Y, B.Y, A.Ö. ve M.B. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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