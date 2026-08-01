Malatya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü öldü. Aktepe Mahallesi'nde Şefik Önal (77) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen traktör devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Önal, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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