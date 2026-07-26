Malatya'da düğün konvoyunda meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde düğün konvoyunda meydana gelen zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde düğün konvoyunda meydana gelen zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.
Plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen düğün konvoyundaki 4 araç, Malatya-Adıyaman kara yolunun Suçatı mevkisinde çarpıştı.
Kazada A.Ç.K, S.Ö, M.Y. ile kimliği henüz öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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