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        Malatya'da eşi ve kızını öldüren zanlı tutuklandı

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, eşi ve kızını öldüren, bir kızını da yaralayan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 11:31 Güncelleme:
        Malatya'da eşi ve kızını öldüren zanlı tutuklandı

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, eşi ve kızını öldüren, bir kızını da yaralayan şüpheli tutuklandı.

        İnönü Mahallesi'nde 20 Haziran'da eşi ile iki kızını silahla vurduktan sonra bıçakla kendisini yaralayan ve gözaltına alınan Nevzat Timurkaan'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        - Olay

        Yeşilyurt ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'nde 20 Haziran'da baba Nevzat Timurkaan, henüz bilinmeyen nedenle eşi Feray, kızları Beyza ile Berra'yı silahla vurduktan sonra bıçakla kendini yaralamıştı.

        Feray ve Beyza Timurkaan kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmiş, Berra ise tedavi altına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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