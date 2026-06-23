Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Malatya'daki 3 asırlık Yusuf Paşa Bedesteni, "Hanımlar Çarşısı" olarak hizmet verecek

        Malatya'daki 3 asırlık Yusuf Paşa Bedesteni, "Hanımlar Çarşısı" olarak hizmet verecek

        Malatya'nın Darende ilçesindeki yaklaşık 3 asırlık Yusuf Paşa Bedesteni, "Hanımlar Çarşısı" olarak hizmet verecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 09:13 Güncelleme:
        Malatya'daki 3 asırlık Yusuf Paşa Bedesteni, "Hanımlar Çarşısı" olarak hizmet verecek

        Malatya'nın Darende ilçesindeki yaklaşık 3 asırlık Yusuf Paşa Bedesteni, "Hanımlar Çarşısı" olarak hizmet verecek.

        Kadın girişimcilerin faaliyetlerini yapması için düzenlenen bedesten, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Hulusi Efendi Vakfı tarafından 2008 yılında restore edilerek yeniden kullanıma açılan yaklaşık 300 yıllık tarihi Yusuf Paşa Bedesteni, Darende'nin önemli kültürel mirasları arasında yer alıyor.

        Yeni düzenlemeyle Hanımlar Çarşısı'na dönüştürülen bedestende, 30 işletme faaliyet gösterecek.

        Sabah 08.00 ila akşam 18.00 saatleri arasında hizmet verecek çarşıda, yöresel ürünler, ev yemekleri, giyim ürünleri, hediyelik eşya, takı tasarım ürünleri, tatlıcı, çiçekçi, terzi ve organik ürün mağazaları yer alacak.

        Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, törende yaptığı konuşmada, tarihi ve kültürel mirası koruyarak gelecek nesillere aktarılması için çalıştıklarını söyledi.

        Bozkurt, şöyle konuştu:

        "Ahilik kültürünün yaşatıldığı, helal kazancın değer bulduğu ve dayanışmanın güçlendiği bir çarşıyı yeniden ilçemize kazandırıyoruz. Buradan üretimin ve emeğin sesi yükselecek. Kadın girişimcilerimizin burada yer alması projeye ayrı bir anlam katıyor. Açılan her dükkanı bir umut ve emek göstergesi olarak görüyoruz."

        Konuşmanın ardından, kadın girişimcilere iş yerlerinin temsili anahtarı takdim edildi.

        Programa, Vakıflar Genel Müdürlüğü yetkilileri, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de, Özel ise TBMM'de
        Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de, Özel ise TBMM'de
        Arif ile Ceylan'ın kemikleri 3 mağarada bulundu! Aile kararıyla töre infazı!
        Arif ile Ceylan'ın kemikleri 3 mağarada bulundu! Aile kararıyla töre infazı!
        Sahte sigortaya dikkat!
        Sahte sigortaya dikkat!
        Messi Dünya Kupaları tarihine geçti!
        Messi Dünya Kupaları tarihine geçti!
        Oracle 21 bin çalışanını işten çıkardı
        Oracle 21 bin çalışanını işten çıkardı
        Gol düellosunda kazanan Norveç!
        Gol düellosunda kazanan Norveç!
        "İstenmeyen çocuktum"
        "İstenmeyen çocuktum"
        72 yaşındaki öğretmenin yürek yakan sonu...
        72 yaşındaki öğretmenin yürek yakan sonu...
        Bu adada yaşayan herkes akraba!
        Bu adada yaşayan herkes akraba!
        Sağanak yağmur, kuvvetli rüzgar uyarıları
        Sağanak yağmur, kuvvetli rüzgar uyarıları
        Laf atma kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
        Laf atma kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
        Eniştesine çarpıp öldürdü! 2 tutuklama
        Eniştesine çarpıp öldürdü! 2 tutuklama
        Fırtınalı maçı Fransa 3-0 kazandı!
        Fırtınalı maçı Fransa 3-0 kazandı!
        "Yanlış kayaya çarptı"
        "Yanlış kayaya çarptı"
        Kızının gözünün önünde hayata veda etti
        Kızının gözünün önünde hayata veda etti
        TFF harcama limitlerini açıkladı!
        TFF harcama limitlerini açıkladı!
        Polatlı'daki feci kaza kamerada: 3 ölü, 1 yaralı
        Polatlı'daki feci kaza kamerada: 3 ölü, 1 yaralı
        Futbolcu cinayetinde hesap zamanı!
        Futbolcu cinayetinde hesap zamanı!
        İBB yöneticisi Karaal'ın kaçırılmasında 500 kilo altın iddiası!
        İBB yöneticisi Karaal'ın kaçırılmasında 500 kilo altın iddiası!
        12. Yargı Paketi’nin şifreleri!
        12. Yargı Paketi’nin şifreleri!

        Benzer Haberler

        Yılanların dansı kameralara yansıdı
        Yılanların dansı kameralara yansıdı
        Yeni Malatyaspor Başkanı Abdullah Aksoğan: "Takımımızın sahaya çıkmasıyla i...
        Yeni Malatyaspor Başkanı Abdullah Aksoğan: "Takımımızın sahaya çıkmasıyla i...
        Malatya'da Turgut Özal Gençlik Merkezi'nin yüzde 60'ı tamamlandı
        Malatya'da Turgut Özal Gençlik Merkezi'nin yüzde 60'ı tamamlandı
        Turgut Özal Gençlik Merkezi yıl sonuna hazırlanıyor
        Turgut Özal Gençlik Merkezi yıl sonuna hazırlanıyor
        Battalgazi Belediyesi'nden Akpınar Çarşısı'nda temizlik çalışması
        Battalgazi Belediyesi'nden Akpınar Çarşısı'nda temizlik çalışması
        Rektör Akpolat'tan Beyza Timurkaan için taziye mesajı Babasının öldürdüğü ü...
        Rektör Akpolat'tan Beyza Timurkaan için taziye mesajı Babasının öldürdüğü ü...