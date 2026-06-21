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        Malatya'da görev başındaki polislere "Babalar Günü" sürprizi

        Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, Babalar Günü dolayısıyla görev başındaki polisleri çocuklarıyla buluşturarak sürpriz bir etkinlik düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2026 - 09:51 Güncelleme:
        Malatya'da görev başındaki polislere "Babalar Günü" sürprizi

        Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, Babalar Günü dolayısıyla görev başındaki polisleri çocuklarıyla buluşturarak sürpriz bir etkinlik düzenledi.

        İl Emniyet Müdürlüğü organizasyonunda, polislerin çocuklarıyla önceden iletişime geçilerek Babalar Günü'ne özel kutlama videosu hazırlandı.

        Durumdan habersiz olan polisler, Şehit Emrah Horoz Toplantı Salonu'nda düzenlenen programa katıldı.

        Toplantı sırasında salona kurulan büyük ekranda çocuklarının Babalar Günü mesajlarını izleyen polisler, duygulu anlar yaşadı.

        Videoda çocukların babalarına duyduğu sevgi ve onların kahramanlıklarına vurgu yapılmasının ardından pasta kesildi.

        Babalar Günü'ne özel hazırlanan sürpriz etkinlik, duygu dolu görüntülere sahne oldu.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntüler, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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