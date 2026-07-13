Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Malatya'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

        Malatya'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2026 - 00:15 Güncelleme:
        Malatya'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Z.U.Ö. yönetimindeki 01 CUF 60 plakalı hafif ticari araç ile İ.A. idaresindeki 01 DJZ 53 plakalı otomobil, Yaka Mahallesi'nde çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Aracında sıkışan sürücü Z.U.Ö, bulunduğu yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki V.T, Y.C, Y,D. ve B.G, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD, İran'a yeni saldırı başlattı
        ABD, İran'a yeni saldırı başlattı
        Haluk Levent gözaltına alındı
        Haluk Levent gözaltına alındı
        Guendouzi'den İsmail Kartal açıklaması!
        Guendouzi'den İsmail Kartal açıklaması!
        ABD Başkanı Trump: Hürmüz açık
        ABD Başkanı Trump: Hürmüz açık
        Wimbledon'un kralı Sinner!
        Wimbledon'un kralı Sinner!
        Dalından kiraz yediler, hayatlarını kaybettiler!
        Dalından kiraz yediler, hayatlarını kaybettiler!
        Trossard'da işlem tamam!
        Trossard'da işlem tamam!
        Ersin Destanoğlu resmen Al Jazira'da!
        Ersin Destanoğlu resmen Al Jazira'da!
        Hikayesi herkesi ağlatmıştı! Kırmızılı kadın hayatını keybetti
        Hikayesi herkesi ağlatmıştı! Kırmızılı kadın hayatını keybetti
        Kahreden kaza! Bir aile yok oldu!
        Kahreden kaza! Bir aile yok oldu!
        Mete Gazoz, altın madalya kazandı!
        Mete Gazoz, altın madalya kazandı!
        Filenin Sultanları, Tayland'ı da devirdi!
        Filenin Sultanları, Tayland'ı da devirdi!
        Bandırma Vapuru karadan yürütüldü
        Bandırma Vapuru karadan yürütüldü
        Souvenirs d'İlber
        Souvenirs d'İlber
        Bodrum'da aşk tazelediler
        Bodrum'da aşk tazelediler
        Türkiye’yi sarsan cinayetlerin ayrıntıları ilk kez Habertürk’te
        Türkiye’yi sarsan cinayetlerin ayrıntıları ilk kez Habertürk’te
        Çocuklarda enfeksiyon riskini artırıyor
        Çocuklarda enfeksiyon riskini artırıyor
        Kız arkadaşı eski bir futbolcu
        Kız arkadaşı eski bir futbolcu
        Pazarlık payını artıracak
        Pazarlık payını artıracak
        Aşıklar Dünya Kupası maçında
        Aşıklar Dünya Kupası maçında

        Benzer Haberler

        Malatya'da yalnız yaşayan yaşlı kadın banyoda ölü bulundu
        Malatya'da yalnız yaşayan yaşlı kadın banyoda ölü bulundu
        Malatya'da hafif ticari araç otomobille çarpıştı: 5 yaralı
        Malatya'da hafif ticari araç otomobille çarpıştı: 5 yaralı
        Malatya Yeşilyurt Spor'un kalesi Halil Bağcı'ya emanet
        Malatya Yeşilyurt Spor'un kalesi Halil Bağcı'ya emanet
        Malatya'daki Tohma Köprüsü gün batımında dron ile görüntülendi
        Malatya'daki Tohma Köprüsü gün batımında dron ile görüntülendi
        Otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı
        Otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı
        Büyükşehir'de yol çalışmaları aralıksız sürüyor
        Büyükşehir'de yol çalışmaları aralıksız sürüyor