Malatya'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.



Z.U.Ö. yönetimindeki 01 CUF 60 plakalı hafif ticari araç ile İ.A. idaresindeki 01 DJZ 53 plakalı otomobil, Yaka Mahallesi'nde çarpıştı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Aracında sıkışan sürücü Z.U.Ö, bulunduğu yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.



Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki V.T, Y.C, Y,D. ve B.G, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.



Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

