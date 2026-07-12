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        Malatya'daki Tohma Köprüsü gün batımında dron ile görüntülendi

        Malatya'nın Yazıhan ilçesindeki Tohma Köprüsü, gün batımında dron ile görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2026 - 20:14 Güncelleme:
        Malatya'daki Tohma Köprüsü gün batımında dron ile görüntülendi

        Malatya'nın Yazıhan ilçesindeki Tohma Köprüsü, gün batımında dron ile görüntülendi.

        Malatya-Sivas kara yolu üzerinde bulunan köprü üzerinde hem kara yolu hem de tren yolu bulunuyor.

        Karakaya Baraj Gölü üzerinde uzanan Tohma Köprüsü, gün batımında ortaya çıkan kızıl gökyüzüyle birlikte etkileyici görüntüler oluşturdu.

        Tohma Köprüsü alanındaki gün batımı anları dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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