Malatya'daki Tohma Köprüsü gün batımında dron ile görüntülendi

Malatya'nın Yazıhan ilçesindeki Tohma Köprüsü, gün batımında dron ile görüntülendi. Malatya-Sivas kara yolu üzerinde bulunan köprü üzerinde hem kara yolu hem de tren yolu bulunuyor. Karakaya Baraj Gölü üzerinde uzanan Tohma Köprüsü, gün batımında ortaya çıkan kızıl gökyüzüyle birlikte etkileyici görüntüler oluşturdu. Tohma Köprüsü alanındaki gün batımı anları dronla görüntülendi.

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