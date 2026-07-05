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        Malatya'da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

        Malatya'nın Darende ilçesinde, iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2026 - 16:25 Güncelleme:
        Malatya'da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

        Malatya'nın Darende ilçesinde, iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Yusuf Dabanıbüyük yönetimindeki 01 CCD 05 plakalı hafif ticari araç ile aynı istikamette seyreden İbrahim Cengiz idaresindeki 26 AGD 027 plakalı hafif ticari araç, Sandıkkaya Mahallesi'nde çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki Zübeyde Dabanıbüyük, Mehmet, İnayet, Hadis ve Menesa Cengiz, ambulanslarla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralılardan durumu ağır olan İbrahim Cengiz (40) ileri tetkik ve tedavisi için Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Malatya'daki hastaneye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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