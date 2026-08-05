Malatya'da kablo hırsızlığı yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Malatya'nın Akçadağ, Yeşilyurt ve Arguvan ilçelerinde kablo hırsızlığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ilçelerde 1000 metre haberleşme ve enerji kablosu çalınması üzerine çalışma başlattı. Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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