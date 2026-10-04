Malatya'da kayıp olarak aranan kişinin cesedi gölette bulundu
Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde kayıp olarak aranan kişi gölette ölü bulundu.
Giriş: 04.10.2026 - 23:50 Güncelleme:
Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde kayıp olarak aranan kişi gölette ölü bulundu.
Orduzu Göleti'nde ceset görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İncelemede hayatını kaybettiği belirlenen kişinin 29 Eylül'den bu yana kayıp olarak aranan Metehan Algil (26) olduğu tespit edildi.
Algil'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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