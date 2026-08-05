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        Malatya'da Kültür Yolu Festivali'nin ikincisi düzenlenecek

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya'da bu yıl ikinci kez Kültür Yolu Festivali'nin düzenleneceğini belirterek, kentin tarihini, kültürünü, sanatını ve gastronomisini ziyaretçilerle buluşturacaklarını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 10:36 Güncelleme:
        Malatya'da Kültür Yolu Festivali'nin ikincisi düzenlenecek

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya'da bu yıl ikinci kez Kültür Yolu Festivali'nin düzenleneceğini belirterek, kentin tarihini, kültürünü, sanatını ve gastronomisini ziyaretçilerle buluşturacaklarını belirtti.

        ​​​​​​​Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kentte bu yıl 8-16 Ağustos'ta Kültür Yolu Festivali'nin ikincisi düzenlenecek.

        Festivalde, konserlerden sergilere, çocuk etkinliklerinden gastronomi programlarına yüzlerce etkinlik yer alacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden sonra Malatya'nın kültürel ve sosyal hayatını Kültür Yolu Festivali ile destek verdiklerini belirtti.

        Festivalin şehrin tarihi ve kültürel mirasını geniş kitlelere tanıtılmasında önemli katkıları olacağını dile getiren Ersoy, şunları kaydetti:

        "6 Şubat depremlerinin hemen ardından Malatya'ya gelerek yaraların sarılması için uzun süre şehirde vatandaşlarımızla birlikte olduk. Geçtiğimiz yıl Malatya'yı Türkiye Kültür Yolu Festivali rotamıza dahil ettik. Bu yıl ise ikinci kez Malatya Kültür Yolu Festivali'ni düzenleyeceğiz. Her şehrin kendine özgü kimliğini ve kültürel birikimini öne çıkaran bir anlayışla hazırladığımız Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Malatya durağında, bu kadim şehrimizin tarihini, kültürünü, sanatını ve gastronomisini ziyaretçilerimizle buluşturuyoruz. Festivalimizle bir yandan kültürel değerlerimizi yaşatıp gelecek nesillere aktarırken, diğer yandan Malatya'nın ulusal ve uluslararası görünürlüğünü daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz."

        Festival kapsamında 100. Yıl Kent Parkı'ndaki etkinlikler kapsamında, Hakan Altun, Simge, Kıraç, Serkan Kaya, Derya Uluğ, Ceza, Oğuzhan Koç, Sefo ve Ferhat Göçer gibi sanatçılar dinleyicilerle buluşacak.

        Etkinlikler kapsamında, 2'nci Ordu Bölge Bando Komutanlığı konseri, Yaşayan Miras söyleşileri, "Yalnız Adama Tuzak" tiyatro oyunu, FotoMaraton Malatya ve FotoMaraton Çocuk Etkinlikleri ile geleneksel sanat atölyeleri de kurulacak.

        - Yöresel lezzetler de tanıtılacak

        Festival kapsamında kentte belirlenen 31 "Lezzet Noktası" da ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

        Kent merkezinin yanı sıra belirlenen ilçelerde kentin gastronomisi mirası da tanıtılacak.

        Gastronomi programı kapsamında, şef Ömür Akkor, Halil Sarıal, Emre Murat, Erşan Yılmaz, Gökhan Ali Çamkerten ile Michelin Rehberi Tavsiye Listesi'nde yer alan Şef Mevlüt Özkaya, yemek kültürü yazarı Aylin Öney Tan, gastronomi yazarları Ebru Erke ve Müge Akgün ile BigChefs Kurucu Ortağı Gamze Cizreli Malatya'nın gastronomi mirasını yerinde keşfedecek tanıtımına katkı sunacak.

        Malatya'nın mutfak kültürü, farklı pişirme teknikleri ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

        - Arslantepe Höyüğü Karşılama Merkezi'ndeki etkinlikler

        Battalgazi ilçesi sınırlarındaki Arslantepe Höyüğü Karşılama Merkezi'nde, "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri" sergisi açılacak.

        Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde ise "Yaşayan Miras: Malatya" sergileri ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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