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        Malatya'da meydana gelen zincirleme kazada 10 kişi yaralandı

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde şehir içi yolcu minibüsünün de karıştığı zincirleme kazada 10 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 20:29 Güncelleme:
        Malatya'da meydana gelen zincirleme kazada 10 kişi yaralandı

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde şehir içi yolcu minibüsünün de karıştığı zincirleme kazada 10 kişi yaralandı.

        V.D'nin kullandığı 44 M 0037 plakalı şehir içi yolcu minibüsü ile C.H. idaresindeki 44 HB 923 plakalı kamyonet ve P.G. yönetimindeki 44 AHP 335 plakalı otomobil, Özalper Mahallesi Yenibahar Caddesi'nde çarpıştı.

        Kazada kamyonet sürücüsü ve aynı araçtaki 1 kişi ile minibüste bulunan 8 yolcu yaralandı.

        Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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