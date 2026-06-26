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        Malatya'da nikah dairesinde "26.06.2026" yoğunluğu yaşandı

        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, akılda kalıcı olması nedeniyle "26.06.2026" tarihini nikah günü olarak seçen çiftler, belediye evlendirme memurluğunda yoğunluk oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 16:54 Güncelleme:
        Malatya'da nikah dairesinde "26.06.2026" yoğunluğu yaşandı

        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, akılda kalıcı olması nedeniyle "26.06.2026" tarihini nikah günü olarak seçen çiftler, belediye evlendirme memurluğunda yoğunluk oluşturdu.

        Battalgazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tarih uyumundan yararlanmak isteyen 10 çiftin resmi nikahı, gün boyunca düzenlenen törenlerle kıyıldı.

        Yoğunluk nedeniyle nikah programları önceden planlanırken işlemler belirlenen saatlerde gerçekleştirildi.

        Çiftler, aileleri ve yakınlarının katıldığı törenlerin ardından evlilik cüzdanlarını aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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