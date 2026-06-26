Malatya'da nikah dairesinde "26.06.2026" yoğunluğu yaşandı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, akılda kalıcı olması nedeniyle "26.06.2026" tarihini nikah günü olarak seçen çiftler, belediye evlendirme memurluğunda yoğunluk oluşturdu. Battalgazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tarih uyumundan yararlanmak isteyen 10 çiftin resmi nikahı, gün boyunca düzenlenen törenlerle kıyıldı. Yoğunluk nedeniyle nikah programları önceden planlanırken işlemler belirlenen saatlerde gerçekleştirildi. Çiftler, aileleri ve yakınlarının katıldığı törenlerin ardından evlilik cüzdanlarını aldı.

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