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        Malatya'da otomobille minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

        Malatya'da otomobille minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2026 - 17:48 Güncelleme:
        Malatya'da otomobille minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

        Malatya'da otomobille minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        E.D. idaresindeki 44 LH 490 plakalı otomobil Battalgazi ilçesindeki Hanımınçiftliği Mahallesi'nde S.G. yönetimindeki 44 S 0143 plakalı minibüs ile çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan E.D., Z.D. ile H.U. ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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