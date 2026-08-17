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        Malatya'da sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oldu

        Malatya'da sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2026 - 20:56 Güncelleme:
        Malatya'da sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oldu

        Malatya'da sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

        Kentte öğleden sonra başlayan sağanak, bir süre sonra etkisini artırdı. Sağanak nedeniyle bazı caddeler su ile doldu, araçlar güçlükle ilerledi, bazı iş yerlerini su bastı.

        Belediye ekipleri, tıkanan mazgalları açmak için çalışma yürüttü.

        Sağanakla birlikte etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle birçok ağaç yollara devrildi. Devrilen ağaçlar nedeniyle bazı caddelerde trafikte aksama yaşandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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