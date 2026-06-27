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        Malatya'da silahlı yaralama şüphelisi olayda kullandığı tüfekle yakalandı

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişiyi yaraladığı iddia edilen şüpheli, olayda kullandığı ruhsatsız av tüfeğiyle yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2026 - 12:49 Güncelleme:
        Malatya'da silahlı yaralama şüphelisi olayda kullandığı tüfekle yakalandı

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişiyi yaraladığı iddia edilen şüpheli, olayda kullandığı ruhsatsız av tüfeğiyle yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İnönü Mahallesi'nde aralarında önceden husumet bulunan A.D. ile B.A. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada, B.A'nın ruhsatsız av tüfeğiyle ateş açması sonucu A.D. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen A.D, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Olayın ardından kaçan şüpheli B.A, polis ekiplerince olayda kullandığı ruhsatsız av tüfeğiyle birlikte yakalandı.

        Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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