Malatya'da saman yüklü tır yandı

Malatya'da yanan saman yüklü tırda hasar oluştu. Yeşilyurt ilçesine bağlı Cafana Mahallesi'nde plakası henüz öğrenilemeyen saman yüklü tırda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında tırda hasar meydana geldi.

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