Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Malatya'da saman yüklü tır yandı

        Malatya'da saman yüklü tır yandı

        Malatya'da yanan saman yüklü tırda hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2026 - 09:15 Güncelleme:
        Malatya'da saman yüklü tır yandı

        Malatya'da yanan saman yüklü tırda hasar oluştu.


        Yeşilyurt ilçesine bağlı Cafana Mahallesi'nde plakası henüz öğrenilemeyen saman yüklü tırda yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında tırda hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti kampa giriyor
        AK Parti kampa giriyor
        İran: ABD ile bağlantılı hedeflere saldırı düzenledik
        İran: ABD ile bağlantılı hedeflere saldırı düzenledik
        ABD'den İran'a saldırı
        ABD'den İran'a saldırı
        9 kent için "sarı" alarm! 2 bölgede şiddetli sağanak... Termometre yükselecek!
        9 kent için "sarı" alarm! 2 bölgede şiddetli sağanak... Termometre yükselecek!
        Usta oyuncu Kadir İnanır vefat etti
        Usta oyuncu Kadir İnanır vefat etti
        Türkan Şoray'dan duygusal veda
        Türkan Şoray'dan duygusal veda
        Jön kalıplarını yıkmıştı
        Jön kalıplarını yıkmıştı
        Ünlülerden Kadir İnanır'a veda
        Ünlülerden Kadir İnanır'a veda
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Eşini ve oğlunu boğmuştu! Caniye büyük ceza
        Eşini ve oğlunu boğmuştu! Caniye büyük ceza
        Beşiktaş'ta anlaşma tamam!
        Beşiktaş'ta anlaşma tamam!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İspanya kazandı, Uruguay elendi!
        İspanya kazandı, Uruguay elendi!
        Belçika lider olarak son 32'ye kaldı!
        Belçika lider olarak son 32'ye kaldı!
        Yeşil Burun Adaları tarih yazdı
        Yeşil Burun Adaları tarih yazdı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Havai fişek fabrikasında patlama!
        Havai fişek fabrikasında patlama!
        Oliver McBurnie Bodrum'da
        Oliver McBurnie Bodrum'da
        Sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada karar
        Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada karar

        Benzer Haberler

        Malatya'da pompalı tüfekli saldırı: 1 yaralı
        Malatya'da pompalı tüfekli saldırı: 1 yaralı
        Şehir Kütüphanesi'nde öğrencilere yemek ikramı
        Şehir Kütüphanesi'nde öğrencilere yemek ikramı
        MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Sadıkoğlu'ndan Vali Yavuz'a ziyaret Başkan Sadı...
        MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Sadıkoğlu'ndan Vali Yavuz'a ziyaret Başkan Sadı...
        Malatya'da Kurucaova Merkez Camisi'nin temeli atıldı
        Malatya'da Kurucaova Merkez Camisi'nin temeli atıldı
        Kale'de üreticiler kayısı hasadına başladı
        Kale'de üreticiler kayısı hasadına başladı
        Malatya'da nikah dairesinde "26.06.2026" yoğunluğu yaşandı
        Malatya'da nikah dairesinde "26.06.2026" yoğunluğu yaşandı