Malatya'da Kurucaova Merkez Camisi'nin temeli atıldı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alması nedeniyle yıkılan Kurucaova Merkez Camisi'nin temeli törenle atıldı.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alması nedeniyle yıkılan Kurucaova Merkez Camisi'nin temeli törenle atıldı.
Törende konuşan Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, caminin yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bu anlamlı eserin Kurucaova Mahallemize ve ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyor, Rabbimizden camimizin en kısa sürede tamamlanarak ibadete açılmasını niyaz ediyoruz." diye konuştu.
Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar eşliğinde caminin temeline ilk harç döküldü.
Temel atma törenine Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, İlçe Müftüsü Kerem Karış, siyasi partilerin temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.
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