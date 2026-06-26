Kale'de üreticiler kayısı hasadına başladı
Malatya'nın Kale ilçesinde kayısı hasadına başlandı.
Giriş: 26.06.2026 - 17:02 Güncelleme:
Malatya'nın Kale ilçesinde kayısı hasadına başlandı.
Kale Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü personelleri, mevsimlik tarım işçileriyle kayısılarını hasat eden üreticileri ziyaret etti.
Kale Tarım ve Orman Müdürü Abdullah Akgün, çiftçilere bereketli hasat diledi.
Kayısı hasadının ağustos ayına kadar devam etmesi bekleniyor.
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