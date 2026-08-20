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        Malatya'da su altı dalış ekibine güvenlik ve sağlık eğitimi verildi

        Malatya Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan su altı dalış ekibine güvenlik ve sağlık eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2026 - 15:46 Güncelleme:
        Malatya'da su altı dalış ekibine güvenlik ve sağlık eğitimi verildi

        Malatya Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan su altı dalış ekibine güvenlik ve sağlık eğitimi verildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Sualtı Hekimi Dr. Ahmet Veysel Gümüş tarafından verilen eğitimde, güvenli dalış ve doğru ekipman kullanımı, dalgıç sağlığı, fiziksel ve psikolojik dayanıklılık, acil durum yönetimi, olası risklere hazırlık ve sualtı fizyolojisi konuları ele alındı.

        Eğitim kapsamında dalış sırasında vücutta meydana gelen değişimler de görüşüldü.

        Arama-kurtarma faaliyetlerinde görev yapan dalış ekiplerinin sağlık ve güvenliğini güçlendirmeyi amaçlayan eğitimle, ekiplerin sualtında karşılaşabilecekleri risklere karşı hazırlık düzeylerinin ve müdahale kapasitelerinin artırılması hedefleniyor.

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