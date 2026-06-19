Malatya'da sulama havuzuna düşen inek kurtarıldı

Malatya'da sulama havuzuna düşen inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Orduzu Mahallesi'nde Bayram Demir'e ait gebe bir inek sulama havuzuna düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Havuza giren dalgıç itfaiyecilerin ineğin beline bağladığı halat, iş makinesiyle çekildi. İnek, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından düştüğü havuzdan çıkarılarak sahibine teslim edildi. İneğin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.