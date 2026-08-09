Malatya'da Uluslararası Beydağı Dağ Bisikleti Yarışı sona erdi. Battalgazi ilçesindeki Beydağı Tabiat Parkı içerisinde oluşturulan parkurda 12 kategoride yarışlar düzenlendi. Yarışlarda Türkiye'nin yanı sıra 4 ülkeden 500'e yakın sporcu start aldı. Dayanıklılık, teknik beceri ve stratejinin ön plana çıktığı zorlu parkurda sporcular kıyasıya mücadele etti. Yarışlarda dereceye giren sporcular şöyle: Elit erkekler: 1. Ahmet Can Akpınar, 2. Çınar Serdaroğlu, 3. Emre Yavuz Elit kadınlar: 1. Azize Bekar, 2. Tuğçe Bitirim, 3. Melike Yiğit Genç erkekler: 1. Eren Geçim, 2. Habib Pınar, 3. Muhammed Mustafa Sandık Genç kadınlar: 1. Nazife Tuncel, 2. Zeynep Bayram, 3. Serdem Ecrin İbiş 17 yaş erkekler: 1. Metin Uğur, 2. Veli Sarı, 3. Ömer Baha Şahin 17 yaş kadınlar: 1. Beyzanur Çemç, 2. Berra Nur Erden, 3. Yaren Duman 15 yaş erkekler: 1. Ömer Asaf Sağlam, 2. Taha İnce, 3. Emir Çeri 15 yaş kadınlar: 1. Zeynep Yalçın, 2. İlknur Karataş, 3. Eylül Karaselek 13 yaş erkekler: 1. Eymen Ege Kaya, 2. Murathan Küçükkara, 3. Muhammed Kepekci, 13 yaş kadınlar: 1. Hilal Kaymaz, 2. Ömür Özmüş, 3. Cennet Ela Bayraktar 11 yaş erkekler: 1. Yavuz Selim Kaba, 2. Ömer Yaman Öztabak, 3. Efekan Tanfer 11 yaş kadınlar: 1. Elif Koç, 2. Duygu Başar, 3. Rümeysa Kaymaz Yarışların tamamlanmasının ardından sporculara ödülleri verildi.

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