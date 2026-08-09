Malatya'da Uluslararası Beydağı Dağ Bisikleti Yarışı sona erdi
Malatya'da Uluslararası Beydağı Dağ Bisikleti Yarışı sona erdi.
Malatya'da Uluslararası Beydağı Dağ Bisikleti Yarışı sona erdi.
Battalgazi ilçesindeki Beydağı Tabiat Parkı içerisinde oluşturulan parkurda 12 kategoride yarışlar düzenlendi.
Yarışlarda Türkiye'nin yanı sıra 4 ülkeden 500'e yakın sporcu start aldı.
Dayanıklılık, teknik beceri ve stratejinin ön plana çıktığı zorlu parkurda sporcular kıyasıya mücadele etti.
Yarışlarda dereceye giren sporcular şöyle:
Elit erkekler: 1. Ahmet Can Akpınar, 2. Çınar Serdaroğlu, 3. Emre Yavuz
Elit kadınlar: 1. Azize Bekar, 2. Tuğçe Bitirim, 3. Melike Yiğit
Genç erkekler: 1. Eren Geçim, 2. Habib Pınar, 3. Muhammed Mustafa Sandık
Genç kadınlar: 1. Nazife Tuncel, 2. Zeynep Bayram, 3. Serdem Ecrin İbiş
17 yaş erkekler: 1. Metin Uğur, 2. Veli Sarı, 3. Ömer Baha Şahin
17 yaş kadınlar: 1. Beyzanur Çemç, 2. Berra Nur Erden, 3. Yaren Duman
15 yaş erkekler: 1. Ömer Asaf Sağlam, 2. Taha İnce, 3. Emir Çeri
15 yaş kadınlar: 1. Zeynep Yalçın, 2. İlknur Karataş, 3. Eylül Karaselek
13 yaş erkekler: 1. Eymen Ege Kaya, 2. Murathan Küçükkara, 3. Muhammed Kepekci,
13 yaş kadınlar: 1. Hilal Kaymaz, 2. Ömür Özmüş, 3. Cennet Ela Bayraktar
11 yaş erkekler: 1. Yavuz Selim Kaba, 2. Ömer Yaman Öztabak, 3. Efekan Tanfer
11 yaş kadınlar: 1. Elif Koç, 2. Duygu Başar, 3. Rümeysa Kaymaz
Yarışların tamamlanmasının ardından sporculara ödülleri verildi.
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