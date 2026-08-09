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        Malatya'da Uluslararası Beydağı Dağ Bisikleti Yarışı sona erdi

        Malatya'da Uluslararası Beydağı Dağ Bisikleti Yarışı sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2026 - 15:31 Güncelleme:
        Malatya'da Uluslararası Beydağı Dağ Bisikleti Yarışı sona erdi

        Malatya'da Uluslararası Beydağı Dağ Bisikleti Yarışı sona erdi.

        Battalgazi ilçesindeki Beydağı Tabiat Parkı içerisinde oluşturulan parkurda 12 kategoride yarışlar düzenlendi.

        Yarışlarda Türkiye'nin yanı sıra 4 ülkeden 500'e yakın sporcu start aldı.

        Dayanıklılık, teknik beceri ve stratejinin ön plana çıktığı zorlu parkurda sporcular kıyasıya mücadele etti.

        Yarışlarda dereceye giren sporcular şöyle:

        Elit erkekler: 1. Ahmet Can Akpınar, 2. Çınar Serdaroğlu, 3. Emre Yavuz

        Elit kadınlar: 1. Azize Bekar, 2. Tuğçe Bitirim, 3. Melike Yiğit

        Genç erkekler: 1. Eren Geçim, 2. Habib Pınar, 3. Muhammed Mustafa Sandık

        Genç kadınlar: 1. Nazife Tuncel, 2. Zeynep Bayram, 3. Serdem Ecrin İbiş

        17 yaş erkekler: 1. Metin Uğur, 2. Veli Sarı, 3. Ömer Baha Şahin

        17 yaş kadınlar: 1. Beyzanur Çemç, 2. Berra Nur Erden, 3. Yaren Duman

        15 yaş erkekler: 1. Ömer Asaf Sağlam, 2. Taha İnce, 3. Emir Çeri

        15 yaş kadınlar: 1. Zeynep Yalçın, 2. İlknur Karataş, 3. Eylül Karaselek

        13 yaş erkekler: 1. Eymen Ege Kaya, 2. Murathan Küçükkara, 3. Muhammed Kepekci,

        13 yaş kadınlar: 1. Hilal Kaymaz, 2. Ömür Özmüş, 3. Cennet Ela Bayraktar

        11 yaş erkekler: 1. Yavuz Selim Kaba, 2. Ömer Yaman Öztabak, 3. Efekan Tanfer

        11 yaş kadınlar: 1. Elif Koç, 2. Duygu Başar, 3. Rümeysa Kaymaz

        Yarışların tamamlanmasının ardından sporculara ödülleri verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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