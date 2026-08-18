Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Dün, Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 875 gram sıvı ve toz halindeki sentetik uyuşturucu ele geçirilmiş, 2 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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