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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2026 - 13:12 Güncelleme:
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Dün, Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 875 gram sıvı ve toz halindeki sentetik uyuşturucu ele geçirilmiş, 2 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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