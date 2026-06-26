Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 bin 892 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu imal eden ve satanlara yönelik operasyon düzenlediğini belirtti. Operasyonda 3 bin 892 uyuşturucu hap ele geçirildiğini kaydeden Yavuz, 2 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Şüphelilerin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

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