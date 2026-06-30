Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Malatya'da Yeşilay gönüllüleri çeşitli etkinliklere katıldı

        Malatya'da Yeşilay gönüllüleri çeşitli etkinliklere katıldı

        Malatya'da Yeşilay gönüllüleri çeşitli etkinliklere katılarak Yeşilay ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 13:11 Güncelleme:
        Malatya'da Yeşilay gönüllüleri çeşitli etkinliklere katıldı

        Malatya'da Yeşilay gönüllüleri çeşitli etkinliklere katılarak Yeşilay ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

        Yeşilay Malatya Şube Başkanlığı koordinesinde Koruyucu Aile Günü kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen Koruyucu Aile Şenliği'ne katılan Şube Kadın Komisyonu, Şube Gençlik Komisyonu ve gönüllüler, şenlikte stant açtı ve Yeşilay ve faaliyetlerini anlattı.

        Etkinlik boyunca standı ziyaret eden vatandaşlara Yeşilay ile Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) hakkında bilgilendirmede bulunan gönüllüler, çocuklara balon hediye etti.

        Yeşilay gönüllüleri, Hekimhan Kaymakamlığınca ilçede düzenlenen Yaza Merhaba Şenliği'ne de katıldı.

        Vatandaşları Yeşilay ve YEDAM hakkında bilgilendiren gönüllüler, çocuklarla yüz boyama etkinliği yaptı, çeşitli oyunlar oynadı.

        Gönüllüler burada çocuklarla hem eğlendi hem de onlara sağlıklı yaşamın ve bağımlılıklardan uzak bir geleceğin önemini konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da yarın hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi bulması bekleniyor!
        İstanbul'da yarın hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi bulması bekleniyor!
        Adalet Bakanı Gürlek: Şah damarlarını kesiyoruz
        Adalet Bakanı Gürlek: Şah damarlarını kesiyoruz
        Katar: İran ve ABD heyetleri Doha'da doğrudan görüşmeyecek
        Katar: İran ve ABD heyetleri Doha'da doğrudan görüşmeyecek
        TFF'den 'yabancı kuralı' açıklaması!
        TFF'den 'yabancı kuralı' açıklaması!
        Yapay zeka odaklı işten çıkartmalar!
        Yapay zeka odaklı işten çıkartmalar!
        Galatasaray'dan Can Uzun operasyonu!
        Galatasaray'dan Can Uzun operasyonu!
        Paşinyan'dan İsrail'in 1915 kararına dair açıklama
        Paşinyan'dan İsrail'in 1915 kararına dair açıklama
        "Askeri hastaneler yeniden açılmalı"
        "Askeri hastaneler yeniden açılmalı"
        TIR'a arkadan çarptı! Can kayıpları var!
        TIR'a arkadan çarptı! Can kayıpları var!
        Önce dua sonra secde!
        Önce dua sonra secde!
        2 belediye başkanına soruşturma izni
        2 belediye başkanına soruşturma izni
        Maktulün yaşı 16... 13 yaşındaki çocuk bıçakla öldürdü!
        Maktulün yaşı 16... 13 yaşındaki çocuk bıçakla öldürdü!
        Prenses dağa çıktı
        Prenses dağa çıktı
        Boşanma sonrası ilk açıklama
        Boşanma sonrası ilk açıklama
        Almanya'daki silahlı saldırının sebebi belli oldu!
        Almanya'daki silahlı saldırının sebebi belli oldu!
        'Dünyanın en güzel kızı' evlendi
        'Dünyanın en güzel kızı' evlendi
        Lewandowski'nin Antalya tutkusu
        Lewandowski'nin Antalya tutkusu
        Mezar yeri bakılırken resimle yeniden doğdu
        Mezar yeri bakılırken resimle yeniden doğdu
        Paris sokaklarında garip manzara!
        Paris sokaklarında garip manzara!
        Bacakları şişenler dikkat! Her neden masum değil
        Bacakları şişenler dikkat! Her neden masum değil

        Benzer Haberler

        Yeşilyurt'ta yaz spor okulları ve spor akademisi coşkuyla açıldı
        Yeşilyurt'ta yaz spor okulları ve spor akademisi coşkuyla açıldı
        Dünya kayısı başkenti Malatya'da kayısı hasadı başladı
        Dünya kayısı başkenti Malatya'da kayısı hasadı başladı
        Malatya'da 3 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı olaya ilişkin davada 2 s...
        Malatya'da 3 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı olaya ilişkin davada 2 s...
        Kalp krizi geçiren hasta hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi
        Kalp krizi geçiren hasta hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi
        Annesini ve 2 akrabasını öldüren polis memuruna biri ağırlaştırılmış 3 kez...
        Annesini ve 2 akrabasını öldüren polis memuruna biri ağırlaştırılmış 3 kez...
        Aile katliamı davasında karar Polis memuruna 1 ağırlaştırılmış müebbet, 2 m...
        Aile katliamı davasında karar Polis memuruna 1 ağırlaştırılmış müebbet, 2 m...